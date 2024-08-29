В Коми взыскатель микрозайма оштрафован за угрозы

Жительница Печоры взяла в долг у микрокредитной компании, зарегистрированной в Ульяновске, небольшую сумму, но вернуть ее сразу полностью не смогла. Заемщица выплатила часть и хотела продлить действие договора, но офис МКК в северном городе закрылся.

Звонок кредитора застал печорчанку на рабочем месте. В телефонном разговоре неизвестная женщина грозилась «поставить на прозвон» служебные телефоны и номера роственников должницы, оповестить знакомых, продать долг коллекторам, которые увели-чат его в разы и будут взыскивать своими методами.

За защитой своих прав гражданка обратилась в УФССП России по Республике Коми.

– Заявительница не только дала обстоятельные объяснения сотрудникам профильного отдела, но и приложила аудиозапись телефонного разговора, скриншот, подтверждающий его дату и время, и сам кредитный договор – то есть активно помогала собирать доказательства многочисленных нарушений закона со стороны взыскателя, – подчеркнул врио главного судебного пристава Коми Максим Орлов.

В отношении МКК составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо-правонарушитель оштрафовано на 50 тыс. рублей.

УФССП России по Республике Коми напоминает: если в процессе своей деятельности профессиональные взыскатели выходят на рамки, установленные законом, вам помогут в отделе контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Телефоны для справок и консультаций 8 (8212) 28-74-65, 28-74-58.