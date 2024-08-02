Устьцилём заплатил 358 тысяч за хранение автомобиля на спецстоянке

Житель Усть-Цилемского района ездил по г. Сосногорску на автомобиле в нетрезвом состоянии, за что был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишился прав на полтора года.

Ставший временно ненужным ВАЗ 21150 водитель не стал забирать со спецстоянки и тем самым нажил новую проблему: индивидуальный предприниматель вышел в суд за взысканием платы за хранение задержанного транспортного средства, которая за год превысила 358 тыс. рублей.

Как сообщили ИА МАНГАЗЕЯ в УФССП России по Коми, судебный пристав ОСП по Усть-Цилемскому району обратила взыскание на заработную плату должника и его счета, постепенно долг был погашен. Однако сумма, которую пришлось выплатить устьцилему, стала больше на 7% – исполнительский сбор составил почти 21 тыс. рублей.