Сыктывкарский адвокат получил миллион за услуги

Сыктывкарский адвокат заключил с ухтинским предпринимателем договор на юридическое обслуживание, в соответствии с которым намеревался получить за 1 год 11 месяцев работы 23 млн 500 тыс. рублей. Так как заказчик оговоренную сумму не выплатил, юрист обратился в суд и выиграл дело.

Верховный суд Коми с первой инстанцией не согласился. Приняв во внимание доводы и контррасчеты предпринимателя, который доказал, что заявленная сумма завышена и не соответствует характеру и объему оказанной юридической помощи, апелляционная инстанция снизила размер задолженности по договору до 1 млн 24 тыс. рублей. Вместе с госпошлиной сумма взыскания в пользу адвоката составила 1 млн 37 тыс. 320 рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Ухте направила должнику-предпринимателю в личный кабинет на портале Госуслуг электронное постановление о возбуждении исполнительного производства, и он немедленно оплатил задолженность, чем избежал дополнительных расходов в виде исполнительского сбора.