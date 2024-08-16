Здоров 11

🎙Разговор с доктором: О пользе физической активности

ОтМинистерство спорта

Авг 16, 2024


Регулярная физическая нагрузка — один из самых безопасных и эффективных способов улучшить свое здоровье и качество жизни независимо от возраста. Заведующий отделением спортивной медицины, врач травматолог – ортопед, врач по спортивной медицине Григорьев Михаил Алексеевич рассказал о необходимости физических нагрузок и их влиянии на общее состояние организма.

Отметим, что регулярные занятия активными видами спорта способствует сохранению и укреплению здоровья граждан, а также отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

От Министерство спорта

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