Приставы Сыктывкара собрали «Чудо-портфели»

Приставы Сыктывкара и аппарат Управления ФССП России по Коми по традиции приняли участие в благотворительной акции «Чудо-портфель», которую в столице Коми ежегодно проводит Отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения семей с детьми «Семья».

В канун нового учебного года для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраны канцелярские принадлежности, рюкзаки, мешки для сменной обуви.

Подарки, которые к месту назначения доставили члены Молодежного совета Управления, будут вручены школьникам в торжественной обстановке на празднике «День знаний».

– Мы как будто сами собирались в школу – столько положительных эмоций вызвали эти хлопоты, – говорит председатель Молодежного совета Юлия Коржова. – Надеемся, что и у нынешних учеников школьные годы оставят только добрые воспоминания. В добрый путь!