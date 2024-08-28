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Приставы Сыктывкара собрали «Чудо-портфели»

ОтНовости Читателей

Авг 28, 2024

Приставы Сыктывкара и аппарат Управления ФССП России по Коми по традиции приняли участие в благотворительной акции «Чудо-портфель», которую в столице Коми ежегодно проводит Отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения семей с детьми «Семья».

В канун нового учебного года для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, собраны канцелярские принадлежности, рюкзаки, мешки для сменной обуви.

Подарки, которые к месту назначения доставили члены Молодежного совета Управления, будут вручены школьникам в торжественной обстановке на празднике «День знаний».

– Мы как будто сами собирались в школу – столько положительных эмоций вызвали эти хлопоты, – говорит председатель Молодежного совета Юлия Коржова. – Надеемся, что и у нынешних учеников школьные годы оставят только добрые воспоминания. В добрый путь!

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