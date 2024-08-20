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Предприятие в Сыктывкаре компенсировало моральный вред неосторожному работнику

ОтНовости Читателей

Авг 20, 2024

Работник без спецдопуска самовольно сел на погрузчик, не справился с управлением и, получив тяжелую травму, около года лечился в стационаре и амбулаторно.

Причиненный моральный вред пострадавший оценил в 2,9 млн рублей, но суд учел, что в несчастном случае на производстве есть вина и самого работника, поэтому уменьшил размер взыскания до 700 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 направила должнику электронное постановление о возбуждении исполнительного производства и приступила к сбору информации об имущественном положении юридического лица.

Меры принудительного исполнения не понадобились. Долг перед взыскателем погашен немедленно.

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