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Портал Госуслуг – помощник сторон исполнительного производства

ОтНовости Читателей

Авг 5, 2024

УФССП России по Республике Коми напоминает должникам и взыскателям о широких возможностях Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

В личном кабинете на портале Госуслуг стороны исполнительного производства могут получать все процессуальные документы, начиная с постановления о возбуждении исполнительного производства, направлять приставу заявления, ходатайства и жалобы, получать юридические значимые объяснения, ответы, копии документов.

Одним из самых удобных на ЕПГУ является сервис, позволяющий должникам и взыскателям получать сведения о ходе исполнительного производства. Через несколько секунд после запроса пользователи располагают информацией о принудительных мерах, принятых приставом, запретах и ограничениях в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий с недвижимостью и транспортом.

Там же, на портале Госуслуг, можно оплатить задолженность по реквизитам службы судебных приставов или направить приставу квитанцию о погашении долга напрямую взыскателю.

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