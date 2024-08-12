Подрядчик в Выльгорте заплатил штраф за опасный пешеходный переход

В ходе рейда в феврале этого года сотрудники Госавтоинспекции Сыктывдинского района зафиксировали в Выльгорте метровые снежные валы вблизи пешеходного перехода и на самом пешеходном переходе.

За необеспечение безопасности движения обслуживающий дорогу подрядчик – субъект малого предпринимательства – оштрафован мировым судом на 100 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывдинскому району направила должнику электронное постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором установила срок для добровольного исполнения и предупредила о последствиях просрочки.

В течение пяти рабочих дней штраф не был оплачен, поэтому пристав обратила взыскание на счета юридического лица, откуда было списано 110 тыс. рублей. 10 тыс. рублей в этой сумме – исполнительский сбор, направленный в федеральный бюджет.