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Подрядчик в Выльгорте заплатил штраф за опасный пешеходный переход

ОтНовости Читателей

Авг 12, 2024

В ходе рейда в феврале этого года сотрудники Госавтоинспекции Сыктывдинского района зафиксировали в Выльгорте метровые снежные валы вблизи пешеходного перехода и на самом пешеходном переходе.

За необеспечение безопасности движения обслуживающий дорогу подрядчик – субъект малого предпринимательства – оштрафован мировым судом на 100 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывдинскому району направила должнику электронное постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором установила срок для добровольного исполнения и предупредила о последствиях просрочки.

В течение пяти рабочих дней штраф не был оплачен, поэтому пристав обратила взыскание на счета юридического лица, откуда было списано 110 тыс. рублей. 10 тыс. рублей в этой сумме – исполнительский сбор, направленный в федеральный бюджет.

От Новости Читателей

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