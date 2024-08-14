Пилорама в Коми оштрафована из-за нелегального разнорабочего

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудники полиции застали на пилораме в Сыктывдинском районе гражданина Азербайджана, который у станка убирал горбыль, не имея разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.

Адвокат юридического лица в суде указала, что факт трудовых отношений не доказан. Мужчина, по ее словам, пришел на пилораму к родственнику и по собственной инициативе решил оказать помощь. Сам нелегал, впрочем, не отрицал, что занимался распиловкой по устной договоренности с работодателем, и не оспаривал наличие административного правонарушения.

Комплекс доказательств не оставил у суда сомнений в том, что действия юридического лица образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина). Минимальный размер штрафа по этой статье – 250 тыс. рублей.

Судебный пристав арестовала на счетах предприятия необходимую сумму и вынесла запрет на регистрационные действия с грузовиком и прицепом.

Получив электронные процессуальные документы от пристава на портале Госуслуг, должник немедленно оплатил штраф.