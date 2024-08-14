Новости читателей

Пилорама в Коми оштрафована из-за нелегального разнорабочего

ОтНовости Читателей

Авг 14, 2024

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудники полиции застали на пилораме в Сыктывдинском районе гражданина Азербайджана, который у станка убирал горбыль, не имея разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности.

Адвокат юридического лица в суде указала, что факт трудовых отношений не доказан. Мужчина, по ее словам, пришел на пилораму к родственнику и по собственной инициативе решил оказать помощь. Сам нелегал, впрочем, не отрицал, что занимался распиловкой по устной договоренности с работодателем, и не оспаривал наличие административного правонарушения.

Комплекс доказательств не оставил у суда сомнений в том, что действия юридического лица образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина). Минимальный размер штрафа по этой статье – 250 тыс. рублей.

Судебный пристав арестовала на счетах предприятия необходимую сумму и вынесла запрет на регистрационные действия с грузовиком и прицепом.

Получив электронные процессуальные документы от пристава на портале Госуслуг, должник немедленно оплатил штраф.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Врач в Инте вернула минздраву компенсацию

Авг 14, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Подрядчик в Выльгорте заплатил штраф за опасный пешеходный переход

Авг 12, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Сыктывкарский адвокат получил миллион за услуги

Авг 8, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Врач в Инте вернула минздраву компенсацию

Авг 14, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Пилорама в Коми оштрафована из-за нелегального разнорабочего

Авг 14, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Коми рыбак

ВОТ ЭТО Я УДАЧНО ПОПАЛ КРУПНЫЙ ОКУНЬ И ЩУКИ НА СПИННИНГ СОВМЕЩАЕМ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ Часть 2

Авг 13, 2024 Коми Рыбак 0 Comments
Новости читателей

Подрядчик в Выльгорте заплатил штраф за опасный пешеходный переход

Авг 12, 2024 Новости Читателей 0 Comments