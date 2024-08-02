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Юрган
Основные мероприятия ко Дню ВДВ впервые прошли на площадке парка «Патриот» в селе Визинга
От
Юрган
Авг 2, 2024
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В России отмечают день ВДВ
От
Юрган
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