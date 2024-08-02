Юрган

Основные мероприятия ко Дню ВДВ впервые прошли на площадке парка «Патриот» в селе Визинга

ОтЮрган

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От Юрган

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