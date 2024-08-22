Наем жилья платежом красен

Уроженец Усть-Вымского района снял квартиру в Воркуте на условиях «17 тыс. рублей за месяц вперед плюс коммуналка», но три месяца свои обязательства не выполнял.

Собственница помещения обратилась с иском в суд и взыскала не только долг за наем, но и предусмотренную договором неустойку – всего 118 тыс. рублей.

Исполнительное производство было возбуждено по месту регистрации должника – в Усть-Вымском районе. Пристав обратил взыскание на многочисленные счета должника в разных банках, но деньги на них не поступали. Не принесли результата и постановления об удержании половины зарплаты: должник увольнялся раньше, чем его работодатели – сыктывкарские индивидуальные предприниматели – получали процессуальные документы.

Тем не менее, меры принудительного исполнения доставляли должнику множество неудобств. Поэтому он погасил не только долг перед наймодателем, но и исполнительский сбор – более 8 тыс. рублей.