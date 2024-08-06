Эжвинке возмещен ущерб от залива квартиры

Горячая вода из лопнувшего стояка повредила квартиру и мебель эжвинки на 267 тыс. рублей. С учетом износа горожанка была готова получить от управляющей компании на 20 тыс. меньше, но ответственная за содержание дома организация ущерб не возместила.

В суде сумма взыскания выросла в 1,7 раза: к первоначальному требованию добавились компенсация морального вреда, штраф за нарушение прав потребителя, расходы на оценку и судебного представителя.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара арестовала на счетах управляющей компании 436 тыс. рублей. А затем, так как организация-должник в добровольный срок не ходатайствовала о списании арестованных средств, обратила взыскание на счета.

Вместе с долгом перед пострадавшей от залива собственницей квартиры со счетов списано больше 30 тыс. рублей исполнительского сбора, который направлен в федеральный бюджет.