День физкультурника – 2024.





Быстрее, выше, сильнее – идеалы спорта прививаются в Инте с самого раннего возраста. На спортивном ядре 8 школы прошел грандиозный праздник, приуроченный Дню физкультурника.

Участниками мероприятия стали воспитанники старших групп детских садов "Белочка", "Крепыш" и "Рябинушка" со своими папами, мамами и братиками.

Праздник прошел на ура. Девчонки и мальчишки с задором и весельем состязались в эстафетах. На этом празднике спорта все без исключения: и детишки, и взрослые, получили отличный заряд бодрости и хорошего настроения.