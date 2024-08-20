5 канал Инта

День физкультурника – 2024.

От5 канал Инта

Авг 20, 2024 #Инта


Быстрее, выше, сильнее – идеалы спорта прививаются в Инте с самого раннего возраста. На спортивном ядре 8 школы прошел грандиозный праздник, приуроченный Дню физкультурника.
Участниками мероприятия стали воспитанники старших групп детских садов "Белочка", "Крепыш" и "Рябинушка" со своими папами, мамами и братиками.
Праздник прошел на ура. Девчонки и мальчишки с задором и весельем состязались в эстафетах. На этом празднике спорта все без исключения: и детишки, и взрослые, получили отличный заряд бодрости и хорошего настроения.

От 5 канал Инта

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