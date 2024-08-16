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Что такое коррупция и как о ней сообщить в УФССП России по Коми

ОтНовости Читателей

Авг 16, 2024

К коррупционным уголовно наказуемым преступлениям относятся, в частности, получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). То есть незаконное использование сотрудником своего должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, услуг.

Если, по вашим данным, к таким деяниям причастны судебные приставы или гражданские служащие УФССП России по Республике Коми, звоните по номеру 8 (8212) 22 96 44. Это круглосуточный телефон доверия. Конфиденциальность гарантирована.

Помните, что информирование о фактах коррупции — свидетельство ответственной гражданской позиции, без которой невозможна эффективная борьба с коррупционными преступлениями.

От Новости Читателей

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