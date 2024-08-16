Что такое коррупция и как о ней сообщить в УФССП России по Коми

К коррупционным уголовно наказуемым преступлениям относятся, в частности, получение и дача взятки (ст. 290 и 291 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). То есть незаконное использование сотрудником своего должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, услуг.

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Помните, что информирование о фактах коррупции — свидетельство ответственной гражданской позиции, без которой невозможна эффективная борьба с коррупционными преступлениями.