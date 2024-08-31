ТВ Гало

Что не так с Республикой Коми? Проблема в Главе, правительстве и руководстве администраций городов?

ОтТВ Гало

Авг 31, 2024 #Воркута


Республик Коми одна из богатейших субъектов Российской Федерации по природным ресурсам.
Но не смотря на это, население Республики сокращается колоссальными темпами.
Молодежь уезжает, квалифицированных работников, кадров не хватает во всех отраслях. Школы, детские сады закрываются. Инфраструктура в регионе не развивается. Автодороги в плачевном состоянии, во дворах еще хуже. Состояние ЖКХ, МКД ужасное. Износ труб тепло-водоснабжения достигает 90 % из-за чего возникают постоянные прорывы и порывы. Здания рушатся, стены обваливаются.
Городские очистные сооружения обрушиваются. Свалки горят. Города еще чуть, чуть и станут банкротами и в скором времени могут исчезнуть ….. и т.д и т.п.
Что не так с Республикой Коми?
Пора что-то менять!!!

Информация к размышлению:
Минерально-сырьевой потенциал Республики Коми составляют топливно-энергетический (уголь, нефть, газ, горючие сланцы, торф, древесина), горно-рудный (титан, бокситы, марганцевые руды, бариты, каменная соль, кварцевое сырье и др.)

От ТВ Гало

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