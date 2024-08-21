Bamblebee Grew из Сыктывкара – победитель II этапа «Хрустальных звездочек»-2024

В Сыктывкар доставлен Диплом победителя II этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» – 2024, подписанный заместителем директора ФССП России Еленой Юрьевной Захаркиной. В номинации «Хореография» (вторая возрастная группа) за номер «Баскетбол» награжден Bamblebee Grew. Одна из участниц этого танцевального коллектива – дочь судебного пристава-исполнителя ОСП по Эжвинскому району Наталии Бушковой.

– Арина занимается хип-хопом шесть лет и очень серьезно: репетиции четыре раза в неделю по полтора-два часа, а перед крупными выступлениями подростки занимаются еще интенсивнее, – рассказывает мама. – При этом дочь хорошо учится, успевает помогать мне по дому.

Труд, усердие, азарт дают результаты: в активе коллектива под руководством Кристины Сергеевны Волковой – призовые места на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Кирове, Ухте.

– Мы, родители, обычно болеем за наших детей онлайн и, конечно, очень ими гордимся! – не скрывает радости Наталия Бушкова.

На третьем этапе соперниками Bamblebee Grew будут 11 претендентов на выход в финал из Карелии, Пермского края, Москвы, областей центральной России и ДНР. Пожелаем нашим «баскетболисткам» удачи!

Напомним, Федеральная служба судебных приставов проводит Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» ежегодно. К участию в нем приглашаются дети сотрудники ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур, воспитанники детских домов и школ-интернатов.