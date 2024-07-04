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Завод в Сыктывкаре компенсировал стропальщику моральный вред

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Июл 4, 2024

Из-за несогласованности действий при выгрузке сырья стропальщику зажало пальцы стропом. В медицинском заключении травма отнесена к категории «легкие», однако пострадавший был на больничном пять месяцев и вышел в суд за взысканием с работодателя 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд учел ряд обстоятельств и уменьшил выплату вдвое.

Возбудив исполнительное производство, пристав ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара предупредила директора завода об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и исполнительском сборе за просрочку платежа, который составляет 7 % от подлежащей взысканию суммы.

Меры принудительного исполнения принимать не пришлось: долг был погашен своевременно и полностью.

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