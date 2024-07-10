ТВ Гало

ВОРКУТА В ДЫМУ: ГОРЯЩАЯ СВАЛКА УГРОЖАЕТ ЗДОРОВЬЮ ЖИТЕЛЕЙ

ОтТВ Гало

Июл 10, 2024 #Воркута


Уже сутки в Воркуте горит свалка бытовых отходов, и, несмотря на все усилия пожарных расчетов, площадь возгорания не только не уменьшается, но и продолжает расти. По информации Геннадия Князева, первого секретаря Воркутинского отделения КПРФ, густые клубы едкого дыма окутывают город, создавая реальную угрозу здоровью жителей, особенно в третьем микрорайоне.

При неконтролируемом горении, концентрация опасных веществ в воздухе неминуемо превышает предельно допустимые значения. Продукты горения, такие как оксид углерода, диоксины, полиароматические углеводороды, цианистый водород, хлористый водород и другие токсичные соединения, представляют серьезную опасность для здоровья всех, кто находится в зоне поражения: сотрудников пожарных расчетов и МЧС, персонала полигона, а также жителей близлежащих районов.

Возмущение вызывает бездействие администрации Воркуты. В условиях, когда здоровье и благополучие людей находятся под угрозой, необходимы решительные действия и координация всех городских служб. Объявление режима чрезвычайной ситуации — это не просто формальность, а необходимая мера, которая позволит мобилизовать все ресурсы для скорейшей ликвидации пожара и минимизации его последствий.

Режим ЧС даст возможность:

⚡Привлечь дополнительные силы и средства для тушения пожара и эвакуации населения при необходимости.
⚡Организовать круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха силами Роспотребнадзора.
⚡Обеспечить квалифицированную медицинскую помощь всем пострадавшим от воздействия продуктов горения.
⚡Предоставить жителям доступ к достоверной информации о ситуации и рекомендациям по защите своего здоровья.
⚡Облегчить процедуру получения компенсаций за причиненный вред здоровью.

Нельзя забывать, что Воркута и так находится в зоне риска. Суровые климатические условия, долгая полярная ночь, перепады давления и пониженное содержание кислорода в воздухе делают организм более уязвимым к воздействию вредных факторов. Горение свалки с выбросом токсичных веществ может стать той дополнительной нагрузкой, которая приведет к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Власти Воркуты несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих граждан. Бездействие в данной ситуации недопустимо. Необходимо незамедлительно принять все меры для ликвидации пожара, защиты населения и предотвращения экологической катастрофы.

От ТВ Гало

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