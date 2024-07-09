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В Ухте работницы получили недоначисленную зарплату

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Июл 9, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено пять исполнительных производств о взыскании недоначисленной заработной платы.

Частное охранное предприятие не доплатило пятерым женщинам-охранникам от 80 тыс. до 400 тыс. рублей. Сумма взыскания превысила 1 млн.

Объединив исполнительные производства в сводное, пристав арестовала автомобиль «Дэу Нексия» и предупредила директора ЧОПа об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованным имуществом, обратила взыскание на счета и имущественные права охранного предприятия.

Часть долга списана со счетов, часть зачислена за депозит службы контрагентами, которым ЧОП оказывает охранные услуги.

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