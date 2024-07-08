Новости читателей

В Сыктывкаре арестованы должник по алиментам и его имущество

ОтНовости Читателей

Июл 8, 2024

Житель столицы Коми должен более 180 тыс. рублей совершеннолетнему сыну и 578 тыс. рублей двум дочерям.

– Я же перечислял деньги – напрямую взыскателю. Да, меньше, чем надо, и с чужой карты. Но почему такой большой долг? – недоумевал многодетный отец.

Пристав разъяснил должнику, что перечисления без четкого указания назначения платежа не могут быть учтены в качестве алиментов. С точки зрения законодателя, сыктывкарец уклоняется от исполнения финансовых обязательств перед детьми, поэтому есть все основания для привлечения его к административной ответственности.

Рассмотрев протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), суд арестовал должника на 10 суток.

Отметим, что в ОСП по Сыктывкару № 1 должник явился после того, как приставы разыскали его автомобиль и отправили на спецстоянку.

Принадлежащий мужчине земельный участок уже выставлен на торги.

От Новости Читателей

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