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Юрган
В селе Нижний Воч открыт новый памятный знак участникам Великой Отечественной войны
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Юрган
Июл 29, 2024
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Будни Главы. 26.07.2024
В сыктывкарской поликлинике заработал новый аппарат КТ
От
Юрган
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