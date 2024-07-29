Юрган

В селе Нижний Воч открыт новый памятный знак участникам Великой Отечественной войны

ОтЮрган

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