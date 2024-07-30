Здоров 11

🎙Разговор с доктором: Грудное вскармливание. Что нужно знать?

ОтМинистерство спорта

Июл 30, 2024


👩🏽‍⚕В Республике Коми проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. Грудное молоко является идеальной пищей для ребенка. Это полноценное питание для правильного развития малыша. Материнское молоко не заменят никакие самые современные искусственные молочные смеси.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии СГУ им. Питирима Сорокина, главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Наталья Николаевна Кораблева рассказала в интервью Здоров11, в чем польза грудного вскармливания.

☝🏼Отметим, что сохранение и укрепление здоровья является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

От Министерство спорта

Похожая запись

Здоров 11

🎙Разговор с доктором: Всё что нужно знать о гепатите

Июл 25, 2024 Министерство спорта
Здоров 11

🎙Разговор с доктором: Как сохранить здоровье центральной нервной системы ребёнка

Июл 17, 2024 Министерство спорта
Здоров 11

🎙Разговор с доктором: Аллергические заболевания. Что их провоцирует ?

Июл 11, 2024 Министерство спорта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Коми окажет поддержку Карелии, где произошла авария на дамбе

Июл 30, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

На реке Кожим пропали туристы из Москвы – отец и его 14 летний сын

Июл 30, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Делегация Республики Коми приняла участие в цифровом форуме фонда “Защитники Отечества” в Грозном

Июл 30, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Полевой медик

Июл 30, 2024 Юрган 0 Comments