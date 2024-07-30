🎙Разговор с доктором: Грудное вскармливание. Что нужно знать?





👩🏽‍⚕В Республике Коми проходит Неделя популяризации грудного вскармливания. Грудное молоко является идеальной пищей для ребенка. Это полноценное питание для правильного развития малыша. Материнское молоко не заменят никакие самые современные искусственные молочные смеси.

Врач-педиатр, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии СГУ им. Питирима Сорокина, главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Наталья Николаевна Кораблева рассказала в интервью Здоров11, в чем польза грудного вскармливания.

☝🏼Отметим, что сохранение и укрепление здоровья является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!