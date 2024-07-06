🎙Разговор с доктором: актуальность травм в летний период





👨🏽‍⚕В нашем интервью главный внештатный специалист травматолог – ортопед МЗ РК, врач высшей категории, заведующий отделением травматологии и ортопедии в ГБЭР Дворников Максим Владимирович рассказал о том с какими травмами привозят людей чаще всего, какая категория людей больше подверженна травмам и какие травмы наиболее актуальны в летний период

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