Здоров 11

🎙Разговор с доктором: актуальность травм в летний период

ОтМинистерство спорта

Июл 6, 2024


👨🏽‍⚕В нашем интервью главный внештатный специалист травматолог – ортопед МЗ РК, врач высшей категории, заведующий отделением травматологии и ортопедии в ГБЭР Дворников Максим Владимирович рассказал о том с какими травмами привозят людей чаще всего, какая категория людей больше подверженна травмам и какие травмы наиболее актуальны в летний период

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От Министерство спорта

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