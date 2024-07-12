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Приставы в Сосногорске конфисковали у коррупционера около миллиона

ОтНовости Читателей

Июл 12, 2024

За получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями начальник сосногорского агентства по перевозке железнодорожных грузов получил наказание, не связанное с лишением свободы.

Решение суда о взыскании уголовного штрафа в размере 4,5 млн рублей исполняло Специализированное отделение судебных приставов по Республике Коми ГМУ ФССП России. Исполнительное производство о конфискации 972 тыс. рублей, полученных в результате совершения преступления, было возбуждено в ОСП по г. Сосногорску.

Сосногорские приставы обратили взыскание на рублевые и валютные счета должника, запретили регистрационные действия с земельным участком, ограничили выезд за границу. Подлежащая конфискации сумма и исполнительский сбор – 68 тыс. рублей – выплачены в основном из заработной платы. Исполнительное производство окончено.

В части взыскания 4,5 млн рублей события развивались иначе. Так как вся сумма не была выплачена полностью в установленный судом срок, сыктывкарский пристав вышла в суд за заменой наказания. Уголовный штраф заменен принудительными работами.

От Новости Читателей

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