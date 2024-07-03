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Юрган
Погиб боец из Коми – Александр Степанович Шкрабалюк
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Юрган
Июл 3, 2024
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Талун. Ухта. 02.07.2024
Отголоски крушения
От
Юрган
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