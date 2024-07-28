Коми рыбак

КАК УРАЛОЧКА ДО ПЕЧОРЫ ДОБИРАЛАСЬ

ОтКоми Рыбак

Июл 28, 2024


Река Печора в нашем течении летом очень мелкая. И на обычных моторных лодках уже не везде удаётся проехать. Бьются винты. Ломаются моторы. Давно искал такую лодку, на которой можно проехать практически везде. И наконец то я её нашёл. Это УРАЛОЧКА. ПРОХОДИМОСТЬ И ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ – ВОТ ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОЙ ЛОДКИ. На таких лодках ходили по мелким речкам наши прадеды. Только сделаны они были из дерева. А команда МАКСИХОДА изготовили её из ПНД. Сохранив при этом её первоначальный вид. И вот мою Уралочку везут на прицепе из столицы нашей Республики на Печору – Матушку. Но тут возникают проблемы. Которые нужно решать. Что мы и делаем . На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #УРАЛОЧКА

От Коми Рыбак

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