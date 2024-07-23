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Юрган
Благотворительный сбор для Станислава Попова из Усть-Куломского района закрыли за несколько часов
От
Юрган
Июл 23, 2024
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В Воркуте благоустраивают территорию возле храма святой великомученицы Варвары
От
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