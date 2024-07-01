1. Откровения наркозависимого: “Выпадали волосы и зубы”





Постоялец реабилитационного центра в проекте МВД по Коми "Путь на дно" рассказал, как употребление наркотиков едва не разрушило всю их жизнь.

По словам мужчины, в 16 лет он начал употреблять легкие наркотики. Сначала все шло хорошо: общался с ребятами, заводил новые знакомства, радовался жизни, но потом все резко началось меняться.

"Познакомился с тяжелыми наркотиками: начались проблемы в семье, проблемы со здоровьем – выпадали волосы, зубы. Начал воровать у родственников, грабил людей, кидал всех знакомых. Постоянно были срывы на мать, ломал квартиру и все вокруг. Мать терпела, отец перестал со мной общаться. В 2019 году сел в тюрьму, думал, что там все переосмыслил, но вышел и стало еще хуже. Стал употреблять больше, пока однажды не принял огромную дозу тяжелого наркотика. Хотел намеренно умереть, побыстрее все это закончить. Когда начали закрываться глаза, думал, наконец, все это закончится, но когда очнулся, вокруг меня была огромная лужа засохшей крови: я остался жив. Не знакомьтесь с наркотиками ни при каких условиях, в этом нет ничего хорошего. Это приведет только к одному – тюрьма, больница и смерть", – рассказал свою историю мужчина.

МВД по Республике Коми призывает всех распространить эти видеоролики среди своих друзей и знакомых, чтобы показать людям обратную сторону наркотической зависимости, о которой большинство даже не подозревает.

https://komiinform.ru/news/267571