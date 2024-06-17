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Юрган
Воштöмъяс… Комиысь пöгибнитiсны Валентин Николаевич Михайлов да Михаил Павлович Клепиков
От
Юрган
Июн 17, 2024
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Комиын таво капитальнöя дзоньталасны 29 туй
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Юрган
Юрган
Усогорскын воссис аптека и лекарствола öнi оз ков ветлыны юрсиктö
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Юрган
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Юрган
Воштöмъяс… Комиысь пöгибнитiсны Валентин Николаевич Михайлов да Михаил Павлович Клепиков
Июн 17, 2024
Юрган
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Юрган
Комиын таво капитальнöя дзоньталасны 29 туй
Июн 17, 2024
Юрган
0 Comments
Юрган
Усогорскын воссис аптека и лекарствола öнi оз ков ветлыны юрсиктö
Июн 17, 2024
Юрган
0 Comments