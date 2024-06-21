Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.06.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Июн 21, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:56 – БУДЬ В ТЕМЕ
В сосногорской центральной библиотеке имени Якова Рочева состоялся круглый стол со специалистами многофункционального центра. На встречу пригласили читательниц, которые недавно стали мамами или готовятся к этому.
02:32 – ОСТОРОЖНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
На водных объектах всегда стоит помнить о мерах безопасности, особенно детям. Участники Детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием собрались на стадионе Черёмушки, чтобы узнать из первых уст о правилах безопасного поведения на воде. 
04:24 – СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА!
Госавтоинспекция Сосногорска на постоянной основе проводит рейды по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и случаи, когда ребёнок находится в машине без автокресла, к сожалению, не редки. Только за этот год было пресечено более 50 таких нарушений.  
08:21 – ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!
В летнее время стоит задуматься и об опасности сезонных заболеваний. К одному из таковых относиться клещевой энцефалит. Его переносчиком является клещ, и хоть в нашем районе укусы клеща крайне редки – задуматься о профилактике стоит.
09:47 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

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