✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:56 – БУДЬ В ТЕМЕ

В сосногорской центральной библиотеке имени Якова Рочева состоялся круглый стол со специалистами многофункционального центра. На встречу пригласили читательниц, которые недавно стали мамами или готовятся к этому.

02:32 – ОСТОРОЖНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

На водных объектах всегда стоит помнить о мерах безопасности, особенно детям. Участники Детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием собрались на стадионе Черёмушки, чтобы узнать из первых уст о правилах безопасного поведения на воде.

04:24 – СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА!

Госавтоинспекция Сосногорска на постоянной основе проводит рейды по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и случаи, когда ребёнок находится в машине без автокресла, к сожалению, не редки. Только за этот год было пресечено более 50 таких нарушений.

08:21 – ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!

В летнее время стоит задуматься и об опасности сезонных заболеваний. К одному из таковых относиться клещевой энцефалит. Его переносчиком является клещ, и хоть в нашем районе укусы клеща крайне редки – задуматься о профилактике стоит.

09:47 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ