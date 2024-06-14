✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.06.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТАМИ
В администрации района состоялось заседание бюджетной комиссии. Большинство проектов «Народного бюджета», собранные в феврале – марте этого года были одобрены для отправки на рассмотрение в администрацию главы Республики Коми
03:46 – ВОДА ВОЙВОЖА
В поселке Войвож проводится модернизация объектов водоснабжения. В рамках утвержденных инвестиционных программ, а также концессионного соглашения смонтирована и успешно запущена станция обезжелезивания воды
06:36 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ
В День России в Сосногорске увековечили память Павла Степиньш, погибшего в ходе проведения специальной военной операции
09:03 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
10:55 – ПРАЗДНИК ПО-СПОРТИВНОМУ
В минувшую среду сосногорцы отметили День России. Уже традиционно горожане проводят праздник по-спортивному. Начали день с муниципального первенства по дуатлону, в котором приняло участие более 100 спортсменов
12:41 – ПРАЗДНИК ПО-СПОРТИВНОМУ
Многие участники соревнований по дуатлону, и не только они, вечером вышли на площадь Гагарина, чтобы присоединиться к ежегодной всероссийской акции «Велоночь».