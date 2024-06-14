✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:53 – ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПРОЕКТАМИ

В администрации района состоялось заседание бюджетной комиссии. Большинство проектов «Народного бюджета», собранные в феврале – марте этого года были одобрены для отправки на рассмотрение в администрацию главы Республики Коми

03:46 – ВОДА ВОЙВОЖА

В поселке Войвож проводится модернизация объектов водоснабжения. В рамках утвержденных инвестиционных программ, а также концессионного соглашения смонтирована и успешно запущена станция обезжелезивания воды

06:36 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ

В День России в Сосногорске увековечили память Павла Степиньш, погибшего в ходе проведения специальной военной операции

09:03 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

10:55 – ПРАЗДНИК ПО-СПОРТИВНОМУ

В минувшую среду сосногорцы отметили День России. Уже традиционно горожане проводят праздник по-спортивному. Начали день с муниципального первенства по дуатлону, в котором приняло участие более 100 спортсменов

12:41 – ПРАЗДНИК ПО-СПОРТИВНОМУ

Многие участники соревнований по дуатлону, и не только они, вечером вышли на площадь Гагарина, чтобы присоединиться к ежегодной всероссийской акции «Велоночь».