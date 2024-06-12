✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – С ДНЁМ РОССИИ!

В Сосногорске отметили День России. Празднование прошло на площади им. Гагарина

04:46 – ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Общественная палата снова собралась в администрации, чтобы заслушать информацию и рассмотреть некоторые вопросы.

08:17 – СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

В Сосногорске прошла традиционная, 19-я по счёту межрайонная выставка охотничьих собак. Питомцев оценили эксперты.

11:19 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

13:01 – ЛЕТНИЕ СТАРТЫ

На стадионе «Химик» прошёл летний фестиваль ГТО среди воспитанников детского оздоровительного лагеря на базе Спортивной школы олимпийского резерва.

14:17 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ

В Сосногорске продолжаются общегородские зарядки в рамках спортивного проекта «Зарядись на победы». Проводят их титулованные спортсмены – местные и приглашённые.

16:06 – ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

В Сосногорске на стадионе «Химик» прошёл региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди игроков 2011-2012 г.р.

17:44 – ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

На стадионе «Черемушки» прошёл 1 этап велосоревнований в дисциплине «кросс-кантри». Гонки открыли сезон летних заездов.