✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.06.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – С ДНЁМ РОССИИ!
В Сосногорске отметили День России. Празднование прошло на площади им. Гагарина
04:46 – ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Общественная палата снова собралась в администрации, чтобы заслушать информацию и рассмотреть некоторые вопросы.
08:17 – СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА
В Сосногорске прошла традиционная, 19-я по счёту межрайонная выставка охотничьих собак. Питомцев оценили эксперты.
11:19 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
13:01 – ЛЕТНИЕ СТАРТЫ
На стадионе «Химик» прошёл летний фестиваль ГТО среди воспитанников детского оздоровительного лагеря на базе Спортивной школы олимпийского резерва.
14:17 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ
В Сосногорске продолжаются общегородские зарядки в рамках спортивного проекта «Зарядись на победы». Проводят их титулованные спортсмены – местные и приглашённые.
16:06 – ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Сосногорске на стадионе «Химик» прошёл региональный этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди игроков 2011-2012 г.р.
17:44 – ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
На стадионе «Черемушки» прошёл 1 этап велосоревнований в дисциплине «кросс-кантри». Гонки открыли сезон летних заездов.