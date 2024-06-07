✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.06.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:55 – С ДНЁМ СОЦРАБОТНИКА!
8 июня социальные работники России отмечают профессиональный праздник. В сосногорском Центре соцзащиты населения прошло мероприятие, приуроченное к этой дате.
04:00 – ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – ДЕЛО ЖИЗНИ
Сосногорский Центр соцзащиты два года назад отпраздновал 30-летие. Героини нашего следующего сюжета трудятся в учреждении почти 20 лет каждая. О тех, кто посвящает свою жизнь помощи людям – репортаж «Вестей Тимана».
07:25 – МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Сосногорск в этом году ждут значительные преображения. Уже началась реализация сразу нескольких масштабных проектов, которые позволят сделать наш город ещё комфортнее и красивее. Ход работ проверяет лично Глава района.
11:28 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
13:36 – ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
Сотрудники дочерних компаний «Газпрома» вышли на экологическую акцию «Вместе мы сильнее!», приуроченную ко Дню защиты окружающей среды.
15:04 – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Железнодорожный переезд – сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения со стороны водителя