✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:55 – С ДНЁМ СОЦРАБОТНИКА!

8 июня социальные работники России отмечают профессиональный праздник. В сосногорском Центре соцзащиты населения прошло мероприятие, приуроченное к этой дате.

04:00 – ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – ДЕЛО ЖИЗНИ

Сосногорский Центр соцзащиты два года назад отпраздновал 30-летие. Героини нашего следующего сюжета трудятся в учреждении почти 20 лет каждая. О тех, кто посвящает свою жизнь помощи людям – репортаж «Вестей Тимана».

07:25 – МАСШТАБНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Сосногорск в этом году ждут значительные преображения. Уже началась реализация сразу нескольких масштабных проектов, которые позволят сделать наш город ещё комфортнее и красивее. Ход работ проверяет лично Глава района.

11:28 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

13:36 – ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД

Сотрудники дочерних компаний «Газпрома» вышли на экологическую акцию «Вместе мы сильнее!», приуроченную ко Дню защиты окружающей среды.

15:04 – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Железнодорожный переезд – сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения со стороны водителя