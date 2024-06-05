Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.06.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Июн 5, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – ЭКСКУРСИЯ СОСНОГОРСКОГО ГПЗ
В ведомственной пожарной части №1 Сосногорского ГПЗ прошла, ставшая уже традиционной, встреча работников завода и их детей с газоспасателями и пожарными завода. 
03:26 – ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Злободневная тема дня в социальных сетях – ветхое, аварийное жильё, что делать? Куда идти? Речь может идти как об отдельных помещениях, так и о доме в целом.
06:43 – ДОБРОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ ЛЕТО
В Сосногорске стартовала ежегодная программа учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта «Доброе, интересное, полезное лето». Она разрабатывается для детей с целью полезной занятости во время летних школьных каникул не только в городе, но и в поселках. 
11:02 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

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