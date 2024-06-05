✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:24 – ЭКСКУРСИЯ СОСНОГОРСКОГО ГПЗ

В ведомственной пожарной части №1 Сосногорского ГПЗ прошла, ставшая уже традиционной, встреча работников завода и их детей с газоспасателями и пожарными завода.

03:26 – ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Злободневная тема дня в социальных сетях – ветхое, аварийное жильё, что делать? Куда идти? Речь может идти как об отдельных помещениях, так и о доме в целом.

06:43 – ДОБРОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ ЛЕТО

В Сосногорске стартовала ежегодная программа учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта «Доброе, интересное, полезное лето». Она разрабатывается для детей с целью полезной занятости во время летних школьных каникул не только в городе, но и в поселках.

11:02 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ