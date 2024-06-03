✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.06.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:53 – ДОБРОЕ, ПОЛЕЗНОЕ ЛЕТО
Сегодня в нашем муниципалитете был дан старт летним трудовым и детским оздоровительным лагерям.
04:54 – «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ»
1 июня юные жители района присоединились к празднованию Международного Дня защиты детей. В ГДК «Горизонт» состоялся настоящий праздник непослушания – музыкальный спектакль о детстве, взаимоотношениях с родителями, воспитании.
06:33 – МОЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД!
Также в праздничный день прошёл уже традиционный ежегодный велопробег, в котором приняли участие воспитанники детских садов города.
06:59 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
08:03 – ЭКСКУРСИЯ В БУДУЩИЙ ПАРК
В Сосногорске ведётся масштабная стройка зоны отдыха для горожан. Когда общестроительные работы будут завершены, в парке появятся скамейки, детская площадка, уголок для занятий спортом, уличная библиотека и шахматные столы, площадка со сценой для проведения мероприятий и многое другое.
11:29 – НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В конце мая стартовал спортивный проект «Зарядись на победы».Это общегородская зарядка для жителей всех возрастов, которую проводят титулованные спортсмены – местные и приглашённые.
14:25 – ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ
В соревнованиях приняли участие футбольные команды из разных уголков нашей республики. С 30 мая по второе июня ребята боролись за звание лучших, погода спортсменов не подвела.