ВЕСНОВКА 2024 (короткий заезд) С ПОЛЕМ ! Жёсткий выезд на УРАГАНЕ





Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Сегодня у нас короткий заезд. Заехали на вечёрку, выехали сразу после утрянки. Но утка летала и нам удалось добыть красивых селезней. Зато нашему УРАГАНУ досталось сполна. С потеплением разлились ручьи, все низины и канавы наполнились водой, и нам приходилось штурмовать их , местами проваливаясь в воду аж до самого движка. А местами снега не было вообще. Наверное пришла пора закрывать этот весенний сезон… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283