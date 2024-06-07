В Сыктывкаре иномарка должников доставлена на спецстоянку

Заготовители дикоросов не поделили холодильный ангар для приемки грибов и ягод, началась череда судебных разбирательств. Третья кассационная инстанция согласилась с первой и второй: не имея доступа к холодильнику, один из индивидуальных предпринимателей действительно понес убытки, которые его бывшие партнеры – муж с женой – обязаны возместить.

На основании судебных решений в ОСП по Усть-Куломскому району возбуждены исполнительные производства о солидарном взыскании с супругов порядка 780 тыс. рублей.

Судебный пристав установила имущественное положение должников, обратила взыскание на счета и объявила в исполнительный розыск «Тойоту Камри».

Во время рейдового мероприятия разыскник ОСП по г. Сыктывкару № 1 обнаружил иномарку в столице Коми. Автомобиль был немедленно арестован и доставлен на спецстоянку.

Будет ли «Тойота Камри» продана на торгах, зависит от должников. За реквизитами для уплаты долга к приставу они уже приезжали.