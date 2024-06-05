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Цифровые сервисы службы судебных приставов вместо телефона

ОтНовости Читателей

Июн 5, 2024

До судебного пристава, ведущего исполнительное производство, не всегда можно дозвониться. Это связано с тем, что сотрудник органов принудительного исполнения выходит к должникам для совершения исполнительных действий, участвует в рейдах.

Находясь на рабочем месте, пристав принимает граждан, работает с документами, рассматривает обращения, поэтому часто физически не может ответить на многочисленные звонки.

Стоит учесть и тот факт, что личность абонента невозможно идентифицировать, а это особенно важно, когда речь идет о персональных данных.

Альтернативой телефонной связи являются цифровые сервисы на сайте УФССП России по Республике Коми:
• «Банк данных исполнительных производств» поможет узнать о наличии задолженности и скачать квитанцию для ее оплаты;
• через «Интернет-приемную» можно направить заявление, ходатайство, жалобу, заявить о себе как двойнике реального должника;
• «Запись на личный прием» — сервис, позволяющий выбрать удобные дату и время посещения службы.

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, то есть должником или взыскателем, пользуйтесь личным кабинетом на портале Госуслуг (ЕПГУ). Сервис позволяет получать информацию о наложенных ограничениях, принятых мерах принудительного взыскания, направлять приставу документы, заявления, жаловаться на действия или бездействие, оплачивать задолженность.

За 5 месяцев 2024 года посредством портала Госуслуг приставы Коми приняли к исполнению больше 70 тыс. заявлений граждан.

От Новости Читателей

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