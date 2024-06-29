Здоров 11

🎙Разговор с доктором : наркотики – опасный и безжалостный враг

ОтМинистерство спорта

Июн 29, 2024


Куда обратиться с проблемой зависимости? Как проходит консультирование? Как наркотики влияют на организм человека?

Ответ на эти вопросы вы найдете в интервью с врачом-психиатром ГБУЗ РК «Коми Республиканский наркологический диспансер» Вавиловой Ксенией Александровной
☝Отметим, что ведение здорового образа жизни является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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От Министерство спорта

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