🎙Разговор с доктором : наркотики – опасный и безжалостный враг





Куда обратиться с проблемой зависимости? Как проходит консультирование? Как наркотики влияют на организм человека?

Ответ на эти вопросы вы найдете в интервью с врачом-психиатром ГБУЗ РК «Коми Республиканский наркологический диспансер» Вавиловой Ксенией Александровной

☝Отметим, что ведение здорового образа жизни является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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