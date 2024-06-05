🎙Разговор с доктором: как сохранить здоровье ребенка





👩🏽‍⚕В интервью нашему каналу врач-педиатр, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии СГУ им. Питирима Сорокина, главный внештатный специалист по медицинскому и фармацевтическому образованию Наталья Кораблева рассказала о том, сколько необходимо пить воды летом, нужно ли принимать витамин Д детом на севере, о правилась нахождения на солнце и на воде

✅Отметим, что защита и сохранение здоровья детей является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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