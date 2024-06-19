Приставы Коми конфискуют автомобили пьяных водителей

Уроженка одного из сельских районов Коми за пьяное вождение заплатила штраф – 30 тыс. рублей – и лишилась прав на полтора года.

Административное наказание не пошло впрок. Молодая женщина снова села за руль в нетрезвом состоянии – уже не в райцентре, а в столице республики – и стала виновницей ДТП.

На этот раз гражданке пришлось нести уголовную ответственность. Суд назначил подсудимой 160 часов обязательных работ с лишением права два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, «Фольксваген», использованный при совершении преступления, безвозмездно изъят и обращен в собственность государства.

Таким образом в результате легкомысленного поведения матери и жены семья с тремя детьми осталась без автомобиля и денег за него.

Этот случай – не единичный. В 2023 году судебные приставы Коми исполнили 125 решений суда о конфискации автомобилей пьяных водителей, с начала 2024 года возбуждено уже 81 подобное исполнительное производство.