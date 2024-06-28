Приставы Коми и «Народный фронт» упорядочили взаимодействие

В рамках Плана мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между ФССП России и «Народным фронтом» состоялась встреча представителей УФССП России по Республике Коми с руководителем регионального исполкома Общероссийского общественного движения Андреем Мишариным.

Стороны наметили алгоритмы рассмотрения обращений граждан, касающихся деятельности службы судебных приставов, которые поступают по каналам Народного фронта, обсудили совместные гуманитарные миссии и благотворительные акции с участием Молодежного совета Управления и Молодежного крыла Народного фронта.

Таким образом ранее налаженное взаимодействие было упорядочено, а это повысит его эффективность.