Охранник в Ухте получил полный расчет

В Отделение судебных приставов по г. Ухте предъявлено к исполнению удостоверение комиссии по трудовым спорам о взыскании с частного охранного предприятия задолженности по заработной плате и полного расчета при увольнении в размере 180 тыс. рублей.

Судебный пристав направила руководителю ЧОПа постановление о возбуждении исполнительного производства, вынесла запрет на регистрационные действия с тремя автомобилями «Рено», арестовала на счетах сумму долга, а затем обратила на счета взыскание.

Списанные деньги направлены бывшему работнику, исполнительное производство окончено.