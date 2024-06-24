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Охранник в Ухте получил полный расчет

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Июн 24, 2024

В Отделение судебных приставов по г. Ухте предъявлено к исполнению удостоверение комиссии по трудовым спорам о взыскании с частного охранного предприятия задолженности по заработной плате и полного расчета при увольнении в размере 180 тыс. рублей.

Судебный пристав направила руководителю ЧОПа постановление о возбуждении исполнительного производства, вынесла запрет на регистрационные действия с тремя автомобилями «Рено», арестовала на счетах сумму долга, а затем обратила на счета взыскание.

Списанные деньги направлены бывшему работнику, исполнительное производство окончено.

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