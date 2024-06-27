Обращение. Кольцевой автодороге г. Воркуты требуется капитальный ремонт.





Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

Председателю Совета Федерации

Федерального собрания РФ

Валентине Ивановне Матвиенко

Председателю правительства РФ

Михаилу Владимировичу Мишустину

Депутату Государственной Думы

Олегу Алексеевичу Михайлову

Госсовет Республики Коми

Главе Республики Коми

Владимиру Викторовичу Уйба

Обращение.

От членов воркутинского местного отделения политической партии «КПРФ» Республики Коми, жителей города Воркуты и близлежащих поселков, прошу Вас в содействии капитального ремонта кольцевой автодороги г. Воркуты, которая соединяет все поселки ГО «Воркута» с городом. Прошу Вас выделить денежные средства на её капитальный ремонт. Кольцевая автодорога находится в очень плохом состоянии, я бы сказал в ужасном состоянии, а руководство города только обещает произвести полный капитальный ее ремонт уже много лет, но так ничего и не делает, кроме ямочного ремонта засыпая ямы красной породой взятой с шахт. Ежедневно по кольцевой автодороге передвигается очень много как частного автотранспорта, так и автотранспорт всех предприятий города, перевозчики, автобусы. Из-за плохого состояния кольцевой автодороги у автотранспорта очень быстро выходит из строя, ломается подвеска, ходовая, лопаются колеса на ямах. А цены на запчасти, ремонт, резину, колеса очень дорогие. Так же из-за плохого состояния дорог топливо расходуется на порядок больше. Время поездки из одного пункта в другой увеличивается в полтора, а то и два раза. Жители города и близлежащих поселков жалуются, ведь они платят налоги, которые должны идти на ремонт тех самых дорог, но к сожалению никто их не ремонтирует уже десятки лет.

Просим Вас в содействии решения этой проблемы, а точнее выделении денежных средств на капитальный ремонт кольцевой автодороги.

Так же прошу обратить Ваше внимание на «Усинский водовод», который находится в плачевном состоянии. Каждый год происходят порывы на водоводе и люди бояться, что не переживут еще одну зиму. На его ремонт нужна большая сумма денег, которой у города нет. Замечу, что с «Усинского водовода» водой обеспечивается весь город и все предприятия, а так же «ЦВК», «Водоканал», «Т+», МУП «СТС».

24 декабря 2022 года в Воркуте обрушились очистные сооружения и канализационные стоки наполнили городские каналы и реки. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении вод. Этот вопрос на заседании Государственной Думы поднимал депутат от Республики Коми Олег Михайлов: https://vk.com/vorkuta_kristall_tvgalo?w=wall24179738_7352.

На данный момент очистные не восстановили свою работу, хотя руководство администрации Воркуты пишет отчеты о восстановлении очистных и что их работа восстановлена, хотя на самом деле это не так.

Прошу Вас посодействовать в указанной мной выше информации, так же подчеркну, большинство жителей считает работу и. о. руководителя администрации ГО «Воркута» Камкина А. А. и его команды безграмотной, неэффективной, некомпетентным управлением ГО «Воркута». Прощу обратить Ваше внимание на безграмотное, неэффективное, некомпетентное управление

и. о. руководителя администрации ГО «Воркута» Камкина А. А.

Замечу, что на видео показана только кольцевой автодороги.

Первый секретарь Комитета

Воркутинского местного отделения «КПРФ» Г. С. Князев