О вакансиях – в прямом эфире

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Июн 28, 2024

«Как стать судебным приставом» – начальник отдела государственной службы и кадров УФССП России по Республике Коми Ирина Сидорова приняла участие в прямой линии, организованной Общественной приемной Главы Коми.

Вступительное слово спикера транслировалось во «ВКонтакте», из которого пользователи социальной сети узнали о социальных гарантиях, которые предоставляются сотрудникам органов принудительного исполнения, требованиях к кандидатам, отборочных мероприятиях и необходимых для поступления на службу документах.

– У судебных приставов-исполнителей пятидневная рабочая неделя, но нужно быть готовым к тому, что исполнительные действия по месту жительства должников обычно производятся вечером и ранним утром, – отметила главный кадровик Управления. – Что касается денежного довольствия и мер социальной защиты, они на уровне иных правоохранительных органов.

Наибольшее число вакансий судебных приставов-исполнителей – в Воркуте, Инте, Сыктывкаре, Усинске, Ухте. По словам Ирины Сидоровой, кандидаты могут предоставлять документы в структурные подразделения службы в этих городах.

Телефон для справок – 8 (8212) 28-74-75.

Порядок прохождения службы в органах принудительного исполнения размещен на сайте Управления: https://r11.fssp.gov.ru/ob_upravlenii/job/ppgs_opi.

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