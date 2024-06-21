Никто не забыт, ничто не забыто

В канун Дня памяти и скорби главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин, сотрудники аппарата Управления, председатель Общественного совета Елена Вирзум отправились в Сыктывдинский район, чтобы по традиции почтить минутой молчания народный подвиг и возложить цветы к подшефному памятнику героям Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие и сами сельчане – глава Лозыма Елена Смородинова, депутаты совета.

Собравшимся у мемориала за 40. Все они воспитывались на примере здравствовавших в ту пору фронтовиков и тружеников тыла, изучали трагическую историю страны в общении с поколением победителей, поэтому подобные даты вызывают живой человеческий отклик.

Цветы у памятника, где увековечены имена 167 лозымцев, не завянут до глубокой осени. Петунии, анютины глазки, гвоздики, георгины от Управления и Общественного совета благополучно прижились в вазонах.

Радуют глаз и молодые деревца. «Сад памяти» был заложен шефами-приставами и местными жителями на прилегающей территории в прошлом году.