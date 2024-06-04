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Не оставляйте мошенникам ни единого шанса!

ОтНовости Читателей

Июн 4, 2024

Судебные приставы Коми напоминают о «компьютерной гигиене».

УФССП России по Республике Коми рекомендует гражданам  получать информацию о наличии задолженности с помощью официальных источников, коими являются бесплатный и общедоступный Банк данных исполнительных производств  на сайте ФССП России и ее территориальных органов и Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В поисках ответа на сторонних сайтах, через подставные фирмы и компании, вы рискуете понести дополнительные расходы или стать жертвой мошенников.

Известны факты рассылки по электронной почте мошеннических писем с использованием символики ФССП России. В них сообщается о якобы имеющейся у гражданина задолженности. К такому письму прилагаются подозрительные ссылки, файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов. Напоминаем, что судебные приставы Коми не практикуют рассылку процессуальных документов по электронной почте.

Обращаем внимание и на безопасный порядок перевода средств для оплаты задолженности по исполнительным производствам. Возмещать долги рекомендуется через портал Госуслуг или в банках по квитанциям, скачанным с официального сайта УФССП России по Республике Коми.

Расширенные сведения о ходе исполнительного производства также доступны в любое время. На портале Госуслуг можно подать в электронном виде заявления, ходатайства, жалобы и обращения, получать извещения и процессуальные решения, вынесенные судебным приставом-исполнителем.

От Новости Читателей

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