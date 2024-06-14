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Эжвинка погасила крупную задолженность по алиментам

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Июн 14, 2024

В Отделении судебных приставов по Эжвинскому району г. Сыктывкара завершено взыскание с местной жительницы задолженности по алиментам в размере 470 тыс. рублей.

Долг образовался в то время, когда ограниченная в правах мать была обязана выплачивать на содержание двоих сыновей, которых опекает родственница, треть дохода.

Отметим, что женщина не устранялась от участия в судьбе детей. По словам пристава, она регулярно покупала мальчикам вещи и другие необходимые предметы, что подтверждалось расписками взыскателя и чеками.

Однако наличие задолженности по исполнительному производству создавало множество неудобств. В частности, действовал наложенный приставом запрет на регистрационные действия с недвижимостью в пригороде столицы Коми. Чтобы вернуть себе право продать собственность, должница расплатилась с опекуном детей.

Сейчас, оформив самозанятость, эжвинка регулярно перечисляет в пользу младшего сына четверть заработка.
Стабильный официальный доход, отсутствие долга по алиментам, перемена образа жизни дают женщине основания обратиться в суд за восстановлением в родительских правах.

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