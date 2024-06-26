Долг по алиментам не дал сыктывкарцу вылететь в Таиланд

Уроженец Сыктывкара о дочери не забывает – путешествуя по миру, несмотря на отсутствие официального заработка алименты платит. Правда, перечисления делает не каждый месяц, а когда ему удобно, поэтому постоянно имеет задолженность и, как следствие, вынуждает пристава ОСП по Эжвинскому району применять меры принудительного исполнения.

Одна из таких мер – ограничение в праве выезда за границу – нанесла должнику ощутимый урон. Потратившись на билет из Санкт-Петербурга в Пхукет, мужчина вылететь в Таиланд не смог.

Для снятия ограничения он выплатил задолженность по алиментам и исполнительский сбор – всего 77 тыс. рублей.

Напомним, что для плательщиков алиментов выезд за границу ограничивается при долге, превышающем в 10 тыс. рублей, для должников других категорий – при долге в 30 тыс. рублей и более.

Узнать о наложенном ограничении можно в Личном кабинете на Госуслугах, по телефону горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28 79 86 или у виртуальной помощницы Полины по бесплатному номеру 8 800 30 30 000.