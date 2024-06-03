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Добро не знает расстояний

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Июн 3, 2024

Чудесная история началась в конце прошлого года, когда заместитель главного судебного пристава Республики Коми Ирина Тропникова размышляла, кому ее новогодние подарки нужнее всего.

В федеральном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей, она обратила внимание на 6-летнего Кирилла, который воспитывается в Детском доме в г. Печоре.

– Я будто бы знала мальчика давно, – рассказывает о первой встрече Ирина Владимировна. – Любознательный, открытый – как моя дочь. Оказалось, что теперь совсем уже взрослая Дина и маленький Кирилл родились в один день – 15 августа.

Тем временем с прогулки вернулись другие дети. 6-летняя Аня сразу обняла незнакомую жен-щину:

– Вы Кирилла спрашивали про день рождения, хотите скажу свой? 26 июля!

Еще одно совпадение: в этот день родилась сама гостья.

Связь майора внутренней службы из Сыктывкара и печорских детей не прервалась – к 1 июня в Детский дом снова поехали подарки.

Следующая встреча намечена на 26 июля: Ирина Тропникова решила провести свой день рождения в Печоре – с детьми, у которых не иначе как по высшему замыслу появился добрый друг.

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